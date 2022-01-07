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6 часов назад

Посол Киева в ФРГ упрекнул Европу в забывчивости и равнодушии к Украине

Европа в целом и Германия в частности слишком быстро забыли о стремлении Украины вступить в Евросоюз. Об этом заявил посол Киева в ФРГ Андрей Мельник в интервью радиостанции WDR.

Посол Украины упрекнул Европу в том, что она забыла о стремлении Киева в ЕС
Фото: UkrBotschaftBerlin/facebook.comUkrBotschaftBerlin/facebook.com

Мельник призвал Брюссель принимать более смелые решения относительно предоставления Украине перспектив членства в ЕС и НАТО. Посол напомнил, что вступление в ЕС — это требование и желание страны «со времён Майдана».

Тогда выступали не только против Януковича, но прежде всего за членство в ЕС. К сожалению, об этом слишком быстро забыли в Европе и Германии, — констатировал Мельник.

Дипломат надеется, что новое немецкое правительство будет действовать не так, как его предшественники.

Порочный круг должен быть разорван, — заявил он.

Ранее Андрей Мельник заявлял, что Берлин часто игнорирует интересы Киева. По его словам, из-за этого некоторые вопросы дипломатам приходится поднимать «публично».

Конфликты,Андрей Мельник,НАТО,ЕС,
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