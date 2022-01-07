Назарбаев с семьей покинул Казахстан

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули республику. На текущий момент в государстве остался только его брат Болат Назарбаев. Кроме того, правоохранители также задержали племянника экс-президента Самата Абиша, пишет Orda.kz. Власти эту информацию пока не подтвердили.

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Родственник экс-президента был задержан приблизительно два часа назад. Он ранее занимал пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.