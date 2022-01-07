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8 часов назад

Orda.kz: экс-президент Казахстана Назарбаев с семьёй покинул республику

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули республику. На текущий момент в государстве остался только его брат Болат Назарбаев. Кроме того, правоохранители также задержали племянника экс-президента Самата Абиша, пишет Orda.kz. Власти эту информацию пока не подтвердили.

Назарбаев с семьей покинул Казахстан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Родственник экс-президента был задержан приблизительно два часа назад. Он ранее занимал пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации сообщил о том, что подготовленные иностранные боевики приняли участие в массовых протестных акциях на территории республики. По его словам, их финансируют из-за рубежа. Он подчеркнул, что террористы будут ликвидированы в ближайшее время.

Конфликты,Нурсултан Назарбаев,
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