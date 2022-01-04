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3 часа назад

В США заявили, что готовы помогать Украине энергоресурсами

Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин во время ее встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко заявила, что Соединенные Штаты готовы помогать Украине энергоресурсами, сообщается на сайте Минэнерго. "Сегодня, 4 января, состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин… Кристина Квин заверила, что Соединенные Штаты Америки готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, в частности для атомной энергетики, и усилении энергетической безопасности Украины", - указано в сообщении. В первую очередь, речь идет об угле. "Украина переориентировалась на другие источники импорта, и основной путь поставок угля – морской. Также на встрече обсуждалась текущая ситуация со значительным сокращением объемов транзита российского газа через Украину", - указано в сообщении. Ранее в Крыму предложили Украине ввести санкции против президента США.

В США заявили, что готовы помогать Украине энергоресурсами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
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