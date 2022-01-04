В МИДе Китая назвали угрозой соглашение AUKUS

Трёхсторонняя сделка США, Великобритании и Австралии может привести к коллапсу режима нераспространения ядерного оружия. Как уточнил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, «если этот план будет осуществлён, это будет означать, что Лондон и Вашингтон, будучи двумя ядерными государствами, передадут Канберре, оружейный уран».Дипломат подчеркнул, что существующая система гарантий МАГАТЭ не даёт никаких возможностей проверить, что Австралия не будет использовать эти материалы для создания ядерного оружия.В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнёрства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Контракт предусматривал производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряжённость в регионе.