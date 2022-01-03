Лидеры ядерной пятерки заявили о недопустимости атомной войны

Россия, Китай, Великобритания, США и Франция "считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков".

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"В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - убеждены лидеры. Ядерные вооружения - пока они продолжают существовать - должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны, и их распространение нужно предотвратить.

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Лидеры подтвердили важность противодействия ядерным угрозам, сохранения и соблюдения соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями. "Мы сохраняем приверженность нашим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия", - говорится в заявлении. Включая обязательство вести переговоры о мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем.

Страны "пятерки" намерены укреплять национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений, подчеркнув, что "наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство".