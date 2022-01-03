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9 часов назад

Лидеры ядерной пятерки заявили о недопустимости атомной войны

Россия, Китай, Великобритания, США и Франция "считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков".

Лидеры ядерной пятерки заявили о недопустимости атомной войны
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - убеждены лидеры. Ядерные вооружения - пока они продолжают существовать - должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны, и их распространение нужно предотвратить.

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Лидеры подтвердили важность противодействия ядерным угрозам, сохранения и соблюдения соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями. "Мы сохраняем приверженность нашим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия", - говорится в заявлении. Включая обязательство вести переговоры о мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем.

Страны "пятерки" намерены укреплять национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений, подчеркнув, что "наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство".

Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений

В заявлении прописано стремление работать со всеми странами для создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения. Цель - построение мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности. "Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех", - говорится в документе. Лидеры готовы вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности.

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