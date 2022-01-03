В МИД заявили, что процесс сертификации "Северного потока — 2" может затянуться до лета

Процесс сертификации "Северного потока-2" может затянуться до лета. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
— Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации "Северного потока-2"), а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы, — приводит "РИА Новости" его слова.
Также процесс сертификации могут осложнять США.
29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о завершении заполнения второй ветки "Северного потока — 2".