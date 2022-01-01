Экс-послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России

Группа из 20 бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности США обратились к президенту Джо Байдену с требованием опубликовать список санкций, которые Белый дом намерен ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Заявление опубликовано на сайте Атлантического совета – американского аналитического цена, основанного при НАТО в 1961 году. В нем сообщается, что заявление подписали более 20 человек, в том числе бывшие послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер и политолог Фрэнсис Фукуяма, известный как автор книги «Конец истории», передает РИА «Новости».

«Мы полагаем, что США должны... повлиять на расчеты Кремля относительно потерь и выгод, прежде чем российское руководство остановится на варианте военной эскалации. Этот ответ должен включать список основных и самых болезненных санкций, которые немедленно будут применены в случае нападения на Украину», – говорится в заявлении.

В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.

Известно, в частности, что Путин объяснил Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против России.

Некоторые западные СМИ написали, что Байден «не поддался на ультиматум Кремля», а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии. В Италии отметили уверенную позицию российского лидера в этом разговоре.