Австрия выступила против давления на Россию из-за Украины

Российским властям важно, что власти Австрии выступают против использования проекта «Северный поток-2» в качестве инструмента давления на Россию. Вена поддерживает его реализацию и настаивает на том, чтобы не отказываться от него из-за кризиса на Украине. Об этом заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в разговоре с РИА Новости.