Шаманы Перу провели предновогодний обряд с портретами Путина, Байдена и Зеленского

Перуанские шаманы провели ритуал с портретами Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского. Видео церемонии опубликовала на своем YouTube-канале итальянская газета La Republica.

Сетевая Lenta.ru пишет, что этот ритуал — традиционный. Его проводят для привлечения здоровья и удачи в Новом году. А с помощью портретов лидеров России, США и Украины шаманы очищали международные отношения от негатива.