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5 часов назад

Шаманы Перу провели предновогодний обряд с портретами Путина, Байдена и Зеленского

Перуанские шаманы провели ритуал с портретами Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского. Видео церемонии опубликовала на своем YouTube-канале итальянская газета La Republica.

Шаманы Перу провели предновогодний обряд с портретами Путина, Байдена и Зеленского
Фото: BFM.RUBFM.RU

Сетевая Lenta.ru пишет, что этот ритуал — традиционный. Его проводят для привлечения здоровья и удачи в Новом году. А с помощью портретов лидеров России, США и Украины шаманы очищали международные отношения от негатива.

По словам одного из шаманов, в ходе обряда они сделали так, что следующий год будет «очень благоприятным для всех стран». «Конфликты утихнут. Наступят мир, спокойствие и хорошее здоровье для всех», — предсказал целитель Андрес де Лос-Сантос.

Конфликты,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,Lenta.ru,
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