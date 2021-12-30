Шаманы Перу провели предновогодний обряд с портретами Путина, Байдена и Зеленского

Перуанские шаманы провели ритуал с портретами Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского. Видео церемонии опубликовала на своем YouTube-канале итальянская газета La Republica.
Сетевая Lenta.ru пишет, что этот ритуал — традиционный. Его проводят для привлечения здоровья и удачи в Новом году. А с помощью портретов лидеров России, США и Украины шаманы очищали международные отношения от негатива.
По словам одного из шаманов, в ходе обряда они сделали так, что следующий год будет «очень благоприятным для всех стран». «Конфликты утихнут. Наступят мир, спокойствие и хорошее здоровье для всех», — предсказал целитель Андрес де Лос-Сантос.