В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
8 часов назад

Телефонный разговор Байдена с Путиным 30 декабря состоится по инициативе России

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в четверг по инициативе российской стороны. Об этом заявил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

Телефонный разговор Байдена с Путиным 30 декабря состоится по инициативе России
Фото: ТАССТАСС

"Завтра президент Байден поговорит с президентом Путиным по телефону по запросу российской стороны. Президент Байден всегда считает, что не существует замены для прямого диалога и взаимодействия между лидерами. И в особенности это так, когда речь идет о России и его взаимодействии с президентом Путиным", - сказал он.

Байден заявит Путину в четверг, что есть дипломатический путь урегулирования напряженности вокруг Украины. "Президент Байден в разговоре с президентом Путиным ясно заявит, что мы готовы к дипломатии и дипломатическому пути вперед, но также готовы отреагировать, если Россия решит вторгнуться на Украину", - сказал он.

Как добавил американский чиновник, "президент Байден всегда считал, что прямые контакты между лидерами незаменимы". Он также указал, что "два лидера обсудят предстоящий диалог с Россией по ряду вопросов безопасности и стратегической стабильности", в том числе предстоящие в начале января контакты по линии НАТО и ОБСЕ.

Байден заявит Путину в четверг, что для прогресса на переговорах по безопасности нужна деэскалация вокруг Украины.

Байден считает, что логично организовывать сейчас контакты между РФ и США на высшем уровне.

Конфликты,Прямая линия с Владимиром Путиным,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,ОБСЕ,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители