Поклонская рассуждает, нужен ли Украине Зеленский

«Украина должна быть суверенным государством, строить конструктивные и дружеские отношения с Россией, Белоруссией и другими странами. <…> Абсолютное отсутствие опыта государственной службы у нынешнего президента Украины в какой-то степени объясняет его роковые для страны ошибки, но не объясняет его слабоволие», – написала Поклонская. Она сравнивает нынешнего президента с прошлым. А говоря о Викторе Януковиче, отмечает, что даже при нем не было разговоров про войну внутри страны и слиянии с другими государствами. Наталья Поклонская подчеркнула, что киевская власть утратила самостоятельность. На месте Зеленского она бы выстраивала бы отношения с Россией, а разговор с «патриотами», зарабатывающими на желании повоевать, был бы сугубо прокурорским, заявила посол РФ. Отметим, отношения России и Украины ухудшились после присоединения Крыма. Ранее «ФедералПресс» писал, что на ежегодной пресс-конференции глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о возможности присоединения Украины к России. Фото: ФедералПресс / Елена Сычева