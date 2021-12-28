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1 час назад

Поклонская рассуждает, нужен ли Украине Зеленский

«Украина должна быть суверенным государством, строить конструктивные и дружеские отношения с Россией, Белоруссией и другими странами. <…> Абсолютное отсутствие опыта государственной службы у нынешнего президента Украины в какой-то степени объясняет его роковые для страны ошибки, но не объясняет его слабоволие», – написала Поклонская. Она сравнивает нынешнего президента с прошлым. А говоря о Викторе Януковиче, отмечает, что даже при нем не было разговоров про войну внутри страны и слиянии с другими государствами. Наталья Поклонская подчеркнула, что киевская власть утратила самостоятельность. На месте Зеленского она бы выстраивала бы отношения с Россией, а разговор с «патриотами», зарабатывающими на желании повоевать, был бы сугубо прокурорским, заявила посол РФ. Отметим, отношения России и Украины ухудшились после присоединения Крыма. Ранее «ФедералПресс» писал, что на ежегодной пресс-конференции глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о возможности присоединения Украины к России. Фото: ФедералПресс / Елена Сычева

Поклонская рассуждает, нужен ли Украине Зеленский
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Конфликты,Елена Сычева,Наталья Поклонская,Виктор Янукович,Рамзан Кадыров,ФедералПресс,
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