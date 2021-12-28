Названы даты переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ

В Белом доме анонсировали переговоры США, НАТО и ОБСЕ с Россией. Ожидается, что они пройдут в январе, уже названы конкретные даты. Кто именно примет участие в переговорах, пока неизвестно. Переговоры России и США запланированы на 10 января. Через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО, а на следующий день назначена встреча в рамках ОБСЕ. Как сообщает Agence France-Presse, переговоры пройдут в рамках диалога по стратегической безопасности. Главной темой станет контроль над вооружениями, но будет расмотрена и ситуация на границе с Украиной. О том, что заседание Россия - НАТО может пройти 12 января, стало известно ранее. Оно может стать первым с лета 2019 года. Даты других переговор не были известны.