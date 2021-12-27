Лавров: Запад хочет спровоцировать «маленькую войну» на Украине и обвинить в этом Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что Запад хочет спровоцировать «маленькую войну» на Украине и обвинить в этом Москву. Глава МИД РФ также назвал хамством позицию Запада и НАТО по Украине.

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В интервью журналисту Владимиру Соловьеву Лавров заявил о желании западных стран «подпитать милитаристкие настроения». «Сделать маленькую войнушку, потом объявить нас [виновными], ввести очередные санкции, чтоб подавлять наши конкурентные способности», — перечислил вероятные шаги Запада министр иностранных дел России.

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Он отметил, что Штаты и страны НАТО «накачивают вооружениями, бахвалятся, что с 2014 года поставили [Украине] боеприпасов, вооружений и ударных систем на 2,5 миллиарда долларов». В октябре-ноябре были сообщения, что еще почти на сотню миллионов долларов противотанковых систем и боеприпасов доставили, добавил Лавров.

Позиция, которую занимают страны Запада и НАТО по Украине, является хамством, полагает Лавров. «Их подзуживают прибалты, поляки и украинцы. Это абсолютно очевидно», — продолжил российский министр.

Он также подчеркнул, что Западу нельзя верить на слово. Лавров вспомнил, что ранее у Москвы по отношению к Брюсселю наблюдался «совершенно беспрецедентный уровень доверия, уровень желания дружить, стать чуть ли не союзниками». «Но все это, мы прекрасно понимаем, было ошибкой. Верить на слово этим людям нельзя», — констатировал глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров признался, что руководство России не планирует возможность превращения страны в «осажденную крепость» из-за санкций против нее. «Мы никого никогда не просили, чтобы с нас сняли санкции. Мы даже не будем унижаться ни перед кем», — подчеркнул министр.

Лавров отметил, что Россия найдет ответ, если Запад усилит ограничительные меры. Однако, как обратил внимание министр, Москва рассчитывает на благоразумие западных партнеров. По словам главы МИД, на Западе есть политики, считающие бесполезным налагание санкций на РФ. Они уверены: Москва не поменяет своих убеждений из-за недовольства Запада.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что если США и НАТО откажутся дать юридические гарантии безопасности России, ответ РФ может быть самым разным. Выбор конкретного варианта действий будет зависеть от рекомендаций военных экспертов, пояснил российский лидер.