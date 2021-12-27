Лавров заявил, что РФ не будет унижаться и просить отмены санкций

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"Мы никого никогда не просили, чтобы с нас сняли санкции, - отметил он. - Мы даже не будем унижаться ни перед кем".

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Лавров обратил внимание на то, что Вашингтон не может гарантировать на перспективу выполнение принятых обязательств и что Россия никогда не просила США: "Давайте не считать нас врагами". "Мы говорили, что исходим из того, что ни Россия, ни США не имеют каких-либо непреодолимых причин не быть врагами, - пояснил он. - Мы не будем за ними бегать и не бегаем. Мы не просим эти законы [о признании РФ врагом и применении санкций] отменить".

Расчет на благоразумие

Россия найдет ответ, если Запад усилит санкции, но рассчитывает на благоразумие западных партнеров, заявил глава МИД.

"Я не могу ручаться за тех безумцев, которые толкают западные страны именно в этом направлении. У власти на Западе я пока таких не вижу. Но ручаться за безумцев, которые пытаются завести соответствующим образом и прибалтов, и украинцев, и поляков, я не могу. Убежден, что даже если этот фантастический для меня сценарий материализуется, <...> мы найдем ответ", - сказал он.

"Осажденная крепость"

Руководство России не планирует возможность превращения страны в "осажденную крепость" из-за санкций в отношении нее, заявил Лавров.

"Что, мы станем "осажденной крепостью"? Я уверен, что это абсолютно отсутствует в планах российского руководства, - заметил министр. - У президента [России Владимира Путина] постоянно звучит, в том числе в ходе его последних выступлений, на его большой пресс-конференции, его приверженность к расширению возможностей для свободного развития общества, для демократических начал".

Лавров заверил, что РФ найдет ответ в случае усилений санкций Запада, однако, подчеркнул, что Москва рассчитывает на благоразумность западных партнеров. "Убежден, что даже если этот фантастический для меня сценарий материализуется, <...> мы найдем ответ", - сказал министр.