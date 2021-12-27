Матвиенко высказалась о подготовке вторжения на Украину

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России нет планов по вторжению на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила Матвиенко на пресс-конференции, руководство нашей страны не планирует нападения на Украину, а 80 процентов россиян считают украинцев братским народом.