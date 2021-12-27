Песков рассказал о важности переговоров России и НАТО

Россия считает очень важным шагом готовящиеся переговоры с НАТО по предложениям о гарантиях безопасности в Европе. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России добавил, что детали предстоящей встречи все еще дорабатываются. В частности, чтобы утвердить дату переговоров, по словам Пескова, необходимо созвать экспертную делегацию. Он добавил, что это будут очень ответственные переговоры, детали которых дорабатываются по дипломатическим каналам.