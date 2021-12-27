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13 часов назад

Песков рассказал о важности переговоров России и НАТО

Россия считает очень важным шагом готовящиеся переговоры с НАТО по предложениям о гарантиях безопасности в Европе. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков рассказал о важности переговоров России и НАТО
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пресс-секретарь президента России добавил, что детали предстоящей встречи все еще дорабатываются. В частности, чтобы утвердить дату переговоров, по словам Пескова, необходимо созвать экспертную делегацию. Он добавил, что это будут очень ответственные переговоры, детали которых дорабатываются по дипломатическим каналам.

Также Дмитрий Песков подчеркнул, что для России одинаково важно обсудить инициативы по гарантиям безопасности в Европе как с США, так и с НАТО. Песков напомнил, что позиция российской стороны была сформирована после видеосаммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Конфликты,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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