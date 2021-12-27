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14 часов назад

Матвиенко рассказала о центре русофобии в США

В настоящее время никакого потепления в отношениях парламентов России и США не наблюдается. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС в понедельник, 27 декабря.

Матвиенко рассказала о центре русофобии в США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Председатель верхней палаты российского парламента отметила, что ситуация не изменится, пока среди американских политиков будут царить русофобские настроения.

«Сегодня, к сожалению, Конгресс США, Капитолий является центром ястребов и русофобии... Они просто априори заточены на противостояние и русофобию. Конечно, в этих условиях нет никаких возможностей выходить на диалог», — пояснила Матвиенко.

Она добавила, что диалог между странами на парламентском уровне стал бы логичным и правильным продолжением контактов между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом, однако пока перспектив подобного взаимодействия нет.

Президенты России и США провели переговоры по видеосвязи провели переговоры 7 декабря. Они шли в закрытом режиме без допуска к трансляции журналистов. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главы государств могут провести еще один разговор по видеосвязи до наступления Нового года.

Конфликты,Валентина Матвиенко,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Конгресс США,Совет Федерации,ИТАР-ТАСС,
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