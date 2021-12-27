Лавров: Переговоры по гарантиям безопасности пройдут после новогодних каникул

Переговоры Москвы и Вашингтона по вопросу гарантий безопасности пройдут сразу после новогодних каникул. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров по гарантиям безопасности, который состоится сразу по завершению новогодних каникул", - сказал глава МИД РФ в интервью "Соловьев Live".

Также он отметил, что вести эти переговоры станет межведомственная делегация с участием военных.

Сразу после встречи с американцами должны последовать переговоры с НАТО, рассказал министр.