Украинский министр иностранных дел назвал дипломатическую цель Путина

Дипломатическая цель российского президента Владимира Путина состоит в том, чтобы «что-то выжать для себя» от стран НАТО и Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Интерфакс-Украина».

«Сейчас задача, которую ставит перед собой Путин — не в том, чтобы с ним снова кто-то поговорил, а в том, чтобы наконец из этих разговоров что-то для себя выжать», — назвал глава украинского МИД задачу российской дипломатии. Кулеба добавил, что России удалось выйти из дипломатической изоляции еще в 2015-2016 годах.

При этом поставленных целей Путин должен добиться, не потеряв репутацию надежного поставщика энергоресурсов в Европу, заметил политик. По его мнению, это единственное, что за что волнуется российское руководство в переговорах с западными странами.

Ранее МИД России опубликовал проекты соглашений между Россией и НАТО, которые бы утвердили новый порядок подхода к безопасности в Восточной Европе. В частности, Москва предлагает Брюсселю и Вашингтону гарантировать нейтральный статус Украины, вывести ядерные ракеты с территорий, не являющихся национальными, а также в целом «вернуться к договору 1997 года» (речь идет о Основополагающем акте Россия-НАТО — прим. «Ленты.ру»). Американский посол в России Джон Салливан через несколько дней заявил, что США и НАТО не примут такое предложение.