Рябков: вопрос о членстве Украины в НАТО столь же важен для Москвы, как и для Киева

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вопрос о перспективе вхождения Украины в Североатлантический альянс имеет для Москвы такое же важное значение, как и для самого Киева. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Вопрос о перспективе вхождения Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере столь же важное - если не большее - значение, чем для самой Украины", - сказал он.

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По словам замминистра, стороны подошли сейчас к черте, за которой "начинают играть совсем другие факторы". "Значимость этих факторов, их коренное значение для нашего даже самосознания, не говоря уже о геополитическом позиционировании, неоспорима", - отметил он.

По словам высокопоставленного дипломата, те, кто настаивает на том, что Россию надо "поставить в угол, как провинившегося двоечника в классе", недооценивают, что может произойти в дальнейшем. "Они как-то утратили чувство реальности, чувство здравого смысла, надеюсь, они не утратили чувство самосохранения", - резюмировал он.

Комментировать повышение боеготовности сил быстрого реагирования НАТО из-за якобы имеющего места наращивания российских войск у границы Украины можно с юмором. В озвученном виде соответствующие сообщения являются либо дезинформацией, либо попыткой заставить Москву занервничать, заявил Рябков.

"Комментировать это можно с юмором, потому что силы быстрого реагирования могут отреагировать быстро, если "противник", в данном случае Россия, не знает о том, что они к чему-то готовы, и готовы реагировать быстро. Если об этом пресс-службы разных структур говорят, то это называется либо дезинформация, там много создано разных структур в сфере информационных войн, либо это то, что называется в определенных кругах "активные мероприятия", чтобы здесь все занервничали, забегали и начали сами отдавать разного рода приказы", - отметил замглавы МИД РФ.

Рябков подчеркнул, что в Москве не читают "этого рода сообщения", действуя на основе данных, получаемых с собственных средств объективного контроля.

Немецкая газета Die Welt сообщила ранее со ссылкой на высокопоставленного дипломата НАТО, что альянс повысил боеготовность своих 40-тысячных сил быстрого реагирования в связи с якобы имеющим место наращиванием российских войск у границ Украины. По ее информации, Объединенная оперативная группа высокой готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), являющаяся составной частью сил быстрого реагирования, "должна быть готова к развертыванию в зоне кризиса в течение пяти дней вместо семи, как было ранее".

В настоящее время командование VJTF возглавляет Турция. В 2023 году оно перейдет к Германии. Вместе с тем, как указывает Die Welt, другие подразделения сил быстрого реагирования НАТО, включая спецназ и логистов, также были переведены в режим повышенной готовности.