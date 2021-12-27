Рябков: Россия не блефует, когда выдвигает предложения НАТО и США

Переговоры РФ и Запада касательно гарантий безопасности могут проходить на разных треках, Россия не блефует, выдвигая предложения Соединенным Штатам и НАТО. Об этом сообщил изданию "Международная жизнь" заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков. По словам Рябкова, не должна поменяться суть предложений Москвы. "Мы не исключаем и другие треки [переговоров о безопасности], думаю, в ближайшее время ясность здесь появится. Нам не хотелось бы одного, чтобы за разговорами о том, что есть разного рода форматы и ими надо пользоваться, утонула, спряталась суть [предложений]", - уточнил замглавы ведомства. При этом Рябков подчеркнул, что вопрос безопасности, обсуждаемый между Россией и Западом, является приоритетным. "Вопрос срочный, эскалация серьезная, проблемы большие, мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей и дальше на восток", - сказал дипломат. По его словам, предложения Москвы по гарантиям безопасности услышали все, в том числе в Вашингтоне и столицах Североатлантического Альянса. Также Рябков обратил внимание, что РФ выступает против эскалации, но не планируется мириться с происходящим со стороны НАТО. Ранее Рябков заявил, США не смогут диктовать условия для переговоров с РФ.