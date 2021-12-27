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2 часа назад

Шойгу объяснил, почему Крым вернулся в Россию

Жители Крыма в 2014 году проголосовали за возвращение полуострова в состав России, чтобы защититься от украинских неофашистов, которые непременно хлынули бы туда после Майдана, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты"."Слава богу, что под руководством нашего президента в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму. Потому что, если бы вся эта публика – украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США – прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым", – сказал министр.Шойгу выразил уверенность, что от прихода ультраправых в Крыму "никому бы мало не показалось". По его словам, Россия не допустила, чтобы полуостров превратился в очаг вооруженного противостояния и экстремизма, который "не потушили бы всем миром".Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не планировала присоединять Крым до того, как на Украине произошел государственный переворот. Путин напомнил, что на фоне недовольства граждан действующий на тот момент президент Украины Виктор Янукович был готов добровольно сложить полномочия, а западные страны дали свои гарантии мирного развития протестных акций, однако спустя пару дней произошел госпереворот.

Шойгу объяснил, почему Крым вернулся в Россию
Фото: Москва24Москва24
Конфликты,Сергей Шойгу,Виктор Янукович,Владимир Путин,Министерство обороны,
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