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5 часов назад

Меликов: Дагестану удалось наладить взаимодействие с Минэнерго РФ по проблемным вопросам

МАХАЧКАЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Властям Дагестана удалось наладить взаимодействие с Министерством энергетики РФ по вопросам энергоснабжения, сообщил глава региона Сергей Меликов.

"Сейчас нам удалось наладить конструктивное взаимодействие с Минэнерго РФ и руководством ресурсоснабжающих организаций. Есть результаты", - написал он на своей странице в Instagram.

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Глава региона добавил, что "Россети" разработали программу модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса республики на 7,8 млрд рублей, отдельно будет принята программа по Махачкале. В этом году также на подготовку к зиме направлено намного больше средств, чем раньше, сообщил Меликов.

Об инфраструктурном кредите на систему водоснабжения

Меликов также сообщил, что республике одобрили инфраструктурный кредит на 10,5 млрд рублей для строительства систем водоснабжения.

"Внимательно смотрел в онлайн-режиме большую пресс-конференцию президента России Владимира Владимировича Путина по итогам года. В пресс-конференции участвовали и наши журналисты, а одному из них даже удалось озвучить свой вопрос. Вопрос, кстати, для нас больной - о проблемах с обеспечением дагестанцев светом, газом и водой. В части водоснабжения реализуется другая программа, в рамках которой до 2024 года пройдут мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции около 110 объектов водоснабжения. Нам также одобрили инфраструктурный бюджетный кредит в 10,5 млрд рублей для строительства систем водоснабжения", - написал он.

В ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ журналист РИА "Дагестан" Магомед Магомедов обратил внимание на "энергетический кризис", который наблюдается в республике - проблемы с энерго- и водоснабжением, а также транспортировкой газа в отдаленные села. По словам журналиста, несмотря на понимание проблемы со стороны руководства страны и республики, есть сложности во взаимоотношении с коммерческими структурами, которые в настоящее время управляют некоторыми объектами ресурсоснабжения в Дагестане. Глава государства пообещал разобраться в проблеме.

Конфликты,Энергетика,Магомед Магомедов,Сергей Меликов,Владимир Путин,Россети,Минэнерго,РИА "Дагестан",ИТАР-ТАСС,
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