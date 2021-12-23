В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
6 часов назад

В Белом доме заявили, что США не согласятся с предложениями России по НАТО

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. США не будут соглашаться на предложения РФ по безопасности, которые затрагивают НАТО, но могут согласиться с другими. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В Белом доме заявили, что США не согласятся с предложениями России по НАТО
Фото: ТАССТАСС

"Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет", - сказала она.

Место и сроки проведения переговоров по вопросам безопасности между США и Россией пока не определены, отметила Псаки. При этом она подтвердила, что речь идет о начале января.

Псаки добавила, что российское руководство готовится к встрече в Женеве по гарантиям безопасности, которая пройдет по линии дипломатических ведомств. "Мы также считаем, что это наилучший путь продвижения вперед", - указала Псаки. По ее словам, американская администрация работает над "проведением дипломатических переговоров".

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что Россия в целом пока отмечает положительную реакцию США на свои предложения по гарантиям безопасности. По словам американских партнеров, отметил российский лидер, США готовы к началу этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены, добавил он. Путин также выразил надежду, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути.

Как заявила во вторник на брифинге помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, Вашингтон полагает, что консультации с Россией по вопросам безопасности начнутся в январе, в том числе в двустороннем формате, а также по линии Совета Россия - НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы Донфрид 15 декабря на встрече в российском МИД.

Конфликты,Безопасность,НАТО и Россия,Карен Донфрид,Владимир Путин,НАТО,Администрация США,МИД,ОБСЕ,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители