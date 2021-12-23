В Белом доме заявили, что США не согласятся с предложениями России по НАТО

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. США не будут соглашаться на предложения РФ по безопасности, которые затрагивают НАТО, но могут согласиться с другими. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет", - сказала она.

Место и сроки проведения переговоров по вопросам безопасности между США и Россией пока не определены, отметила Псаки. При этом она подтвердила, что речь идет о начале января.

Псаки добавила, что российское руководство готовится к встрече в Женеве по гарантиям безопасности, которая пройдет по линии дипломатических ведомств. "Мы также считаем, что это наилучший путь продвижения вперед", - указала Псаки. По ее словам, американская администрация работает над "проведением дипломатических переговоров".

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что Россия в целом пока отмечает положительную реакцию США на свои предложения по гарантиям безопасности. По словам американских партнеров, отметил российский лидер, США готовы к началу этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены, добавил он. Путин также выразил надежду, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути.

Как заявила во вторник на брифинге помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, Вашингтон полагает, что консультации с Россией по вопросам безопасности начнутся в январе, в том числе в двустороннем формате, а также по линии Совета Россия - НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.