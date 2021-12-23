В США заявили, что "агрессия" Москвы против Киева приведет к наращиванию сил НАТО

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Возможная "агрессия" Москвы в отношении Киева привела бы к наращиванию сил и средств НАТО у границ России. Об этом заявил в четверг представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге, который был посвящен нынешней напряженности вокруг Украины и взаимодействию на данном направлении России и США.

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По словам американского чиновника, если РФ "пойдет на то, что может быть уже в стадии реализации", США и союзники готовы принять в отношении Москвы серьезные меры, "которые нанесут ущерб российской экономике", а также усилить "потенциал НАТО у [границ] России".

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"Мы передали все это непосредственно России, в том числе президент [США Джо] Байден [передал это] президенту [России Владимиру] Путину. Но мы также ясно дали понять, что у России есть и другой путь. США готовы приступить к дипломатии уже в начале января", - отметил чиновник.

США считают, что РФ пока не приняла решений о дальнейших действиях в отношении Украины. Чиновника спросили, определилась ли Москва в плане дальнейших действий в отношении Украины. "Россия сама примет решение относительно всего этого, <...> мы не считаем, что на данный момент это решение принято, но это вопрос больше к России, чем к нам", - ответил он.

В случае якобы потенциального "вторжения" России на Украину, утверждал он, США "усилят поддержку способности Украины защищать свою собственную территорию, а также успокоят партнеров и союзников по НАТО, скорректировав расстановку сил в пограничных государствах". "Все это планирование идет полным ходом с нашей стороны, и мы готовы действовать, если и когда это потребуется", - добавил представитель вашингтонской администрации.

Переговоры по безопасности

США готовы к переговорам с РФ по безопасности по ряду каналов, но считают ряд ее предложений неприемлемыми.

"США готовы к дипломатическому взаимодействию уже в начале января по множеству каналов: в двустороннем формате - через диалог по стратегической стабильности, который есть у нас с Россией, а также в многостороннем формате - через Совет Россия - НАТО и ОБСЕ", - сказал он.

"Есть некоторые вопросы, поднятые Россией, которые мы, по нашему мнению, можем обсуждать, и есть другие, на которые, как им (российским властям - прим. ТАСС) хорошо известно, мы никогда не согласимся", - добавил он.

Точные дата и место переговоров РФ и США по безопасности пока не определены. "Мы заявляли публично и в контактах с властями России, что готовы встретиться в начале января, мы еще не определили точную дату и место проведения этих переговоров", - сказал он.

"Что касается нашего ответа [на предложения РФ], то содержательный ответ будет дан на этих переговорах. Мы пока не дали содержательного ответа на предложения <...>", - добавил указанный сотрудник. "Ясно, что были предложены некоторые вещи, на которые мы никогда не согласимся", - утверждал он. "Думаю, российская сторона, возможно, на каком-то уровне это знает. Думаю, есть сферы, в которых мы можем рассмотреть имеющиеся возможности", - добавил представитель.

По словам чиновника, американская сторона приняла к сведению то, по каким вопросам Россия выразила обеспокоенность как в частном порядке, так и публично. "И [мы] хотим повторить, что любой диалог должен основываться на взаимности, это означает, что у нас на столе переговоров есть свои темы, вызывающие обеспокоенность. Любой диалог также должен проходить при полной координации с нашими партнерами и союзниками", - подчеркнул представитель вашингтонской администрации.

Он отметил, что Вашингтон не намерен обсуждать предложения РФ по безопасности публично, поскольку не считает это конструктивным. "Мы не собираемся [в публичном пространстве] отвечать на каждое предложение или комментарий, в том числе со стороны президента РФ. Я думаю, что наш подход понятен России. <...> Есть некоторые вопросы, поднятые Россией, которые мы, по нашему мнению, можем обсуждать, и есть другие, на которые, как им (российским властям - прим. ТАСС) хорошо известно, мы никогда не согласимся", - сказал чиновник.

По его мнению, "существенный прогресс на переговорах может быть достигнут только в условиях деэскалации, а не эскалации". Чиновник отметил, что Вашингтон приветствовал заявление Контактной группы по урегулированию на востоке Украины о возвращении к соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. "Но нас волнуют действия, а не только слова. Мы продолжим внимательно следить за событиями на и близ границы", - отметил представитель администрации.

Повестка переговоров

Повестка дня предстоящих в январе российско-американских переговоров по безопасности в Евроатлантике будет включать темы, обозначенные не только Москвой, но и Вашингтоном.

"И опять-таки, это не полная повестка дня переговоров", - сказал данный американский чиновник, комментируя вопросы в сфере безопасности в Евроатлантике, поставленные Россией.

"Переговоры также будут включать, как и должны, нашу собственную (американцев - прим. ТАСС) обеспокоенность и обеспокоенность союзников по поводу шагов и действий России, которые дестабилизируют европейскую безопасность, - заявил представитель правительства США. - Таким образом, повестка будет полнее, чем то, что зафиксировано в документах, обнародованных Россией".

О консультациях по безопасности

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что Россия в целом пока отмечает положительную реакцию США на свои предложения по гарантиям безопасности. По словам американских партнеров, отметил российский лидер, США готовы к началу этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены, добавил он. Путин также выразил надежду, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути.

Как заявила во вторник на брифинге помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, Вашингтон полагает, что консультации с Россией по вопросам безопасности начнутся в январе, в том числе в двустороннем формате, а также по линии Совета Россия - НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).