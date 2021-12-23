Британия приветствовала желание РФ начать переговоры по ситуации вокруг Украины

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Великобритании приветствуют сигналы российской стороны о желании начать переговоры для снижения напряженности ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс.

"Единственный выход из сложившейся ситуации лежит через диалог, и я приветствую тот факт, что Россия направила сигнал о желании начать переговоры в январе", - сказано в заявлении. Трасс подчеркнула, что "российскому правительству нужно снизить напряженность и вступить в серьезную дискуссию".

В то же время глава МИД Великобритании выступила с осуждением "агрессивной и подстрекательской риторики Кремля в отношении Украины и НАТО". "НАТО - это оборонный альянс, а Украина продолжает проявлять достойную похвалы сдержанность перед лицом российских провокаций и агрессии", - указала она.

Президент РФ Владимир Путин в последние дни неоднократно призывал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Выступая в четверг на пресс-конференции, Путин подчеркнул, что продвижения НАТО на восток быть больше не должно, и в первую очередь это относится к Украине.