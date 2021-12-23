США рядом с Каспием нашли три иранские атомные бомбы. По ним ударят из Азербайджана?

«Каждый день, иногда несколько раз в день, редакторы новостных агентств в Азербайджанской Республике (АР) получают одинаковые сообщения в WhatsApp, как правило, с прикрепленным файлом и с надписью “Рекомендации”. Приходят они из администрации Алиева и справедливо расцениваются местной журналистской братией как плохо прикрытая цензура. Об этом сообщило американское интернет- издание Eurasianet со ссылкой на анонимные источники в азербайджанских СМИ.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

Под негласный запрет попала любая критика Ильхама Гейдара оглы и его детей. Например, когда «лидер нации» давал интервью итальянской газете La Repubblica, ему задали вопрос о журналистском расследовании, известном как “документы Пандоры”. В них, напомним, речь шла об элитной лондонской недвижимости, которой владеет семья Алиева.

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На сайте президента Азербайджана есть текст интервью La Repubblica, в котором Ильхам Гейдар оглы фактически в этом признается. Он, в частности, сказал: «Моя биография известна: я - успешный бизнесмен. Когда я стал президентом, я не был бедным человеком. Когда я стал президентом, я перестал принимать непосредственное участие в бизнесе и передал свой бизнес своей семье».

Однако в азербайджанские СМИ пришли «рекомендации» вообще не упоминать о «документах Пандоры», дабы не вызывать спекуляции на тему удачливого сынка президента, которому Алиев-старший передал свой трон. Эта ремарка показывает, что Баку имеет мощные рычаги влияния на прессу в АР.

Понятно, что администрация Алиева защищает имидж шефа, заставляя газеты всячески хвалить президента. Но зачем с подачи официального Баку очернять Тегеран - вопрос, конечно, интересный. Например, недавно информагентство APA опубликовало список иранских банков, имеющих якобы свои филиалы в Карабахе с армянскими корсчетами.

Более двадцати кредитных организаций, включая “Иранский Исламский Банк”, “Ансар Банк”, “Банк Развития” и т.д. вроде бы отмывали деньги иранских компаний, попавших под американский санкционный поток. Насколько эта информация достоверна, перепроверить в других источниках не представляется возможным.

Отдельно заявляется, что Тегеран, нуждающийся в финансах, организовал мощный наркотрафик в Европу. В частности, информационное агентство Trend привело интервью с депутатом парламента Джавидом Гасымовым, в котором он утверждал, что Иран в течение 30 лет сеял плантации наркотиков на оккупированной Арменией территории Азербайджана. Одновременно СМИ АР запрещается упоминать “Южный Азербайджан” - провинции Ирана, заселенные в основном этническими азербайджанцами, и ругать лично аятоллу Хомейни.

Между тем, наезд на персов, если разобраться, не отвечает национальным интересам Азербайджана. Исламская Республика Иран (ИРИ), как ни крути, имеет одну из лучших и, главное, боеспособных армий в Азии. Алиеву мало не покажется, если Тегеран начнет против него войну. Тем более, влиятельные клирики-реформисты режима аятолл уже послали молодой кавказской стране через свою газету Shargh «черную метку», в которой говорится, что “Северный Азербайджан должен быть воссоединен с “иранской родиной“ после насильственного включения его в состав Российской империи в 19 веке”.

Казалось бы, это ровно тот случай, когда Баку правильнее было бы сидеть тихой сапой и лишний раз не злить нервный Тегеран, на который давят Вашингтон и Тель-Авив из-за ядерной программы. Справедливости ради, Алиев предпринимает шаги для нормализации отношений с Ираном, но так, чтобы это не нарушило планов США и Израиля по удушению экономики ИРИ.

Сторонние наблюдатели отмечают, что азербайджанские СМИ привязывают антииранские статьи к армянской тематике. Но очевидно другое: Алиев действует строго в интересах врагов Ирана.

Мог же Ильхам Гейдар оглы в принципе закрыть глаза на деятельность иранских банков в Карабахе, а также не прерывать транзит иранских грузов через завоеванную территорию Нагорного Карабаха? Конечно, мог! В конце концов, ничего страшного для независимого Азербайджана не случилось бы, если остался открытым небольшой 20-километровый участок, связывающий пограничный переход Нордуз и Ереван.

Любопытно и то, что последняя Карабахская война случилась именно тогда, когда Вашингтону стало ясно, что Тегеран близок к созданию атомной бомбы. Напомним, Соединенные Штаты, имея в Армении одну из самых мощных “пятых колонн” на Кавказе, фактически попустительствовали разгрому ополченцев НКАР, а ставленник Госдепа Никол Пашинян предпринимал в Ереване титанические усилия, чтобы армянская армия не пошла на помощь Арцаху.

С другой стороны, стоило бы американцам погрозить азербайджанцам пальчиком, Алиев моментально отозвал бы свои войска назад. Кто не в курсе: Белый дом одним звонком в Тбилиси мог перекрыть азербайджано-грузинскую границу, захлопнув АР в экономической мышеловке. Возникает закономерный вопрос, почему США этого не сделали с учетом влияния армянской диаспоры в Вашингтоне?

Не секрет, что для Ирана сам факт, что победа в 44-дневной войне достигнута исключительно благодаря Турции, члену НАТО, и Израилю, главному союзнику Америки на Ближнем Востоке, несет существенную угрозу. Что бы ни говорил Алиев, Тель-Авив, по заявлениям официальных лиц ИРИ, все-таки использовал территорию АР для полетов своих беспилотников вдоль иранской границы, заглядывая далеко в глубину страны.

Отметим также, что в еврейском государстве давно уже говорят о том, что ВВС Израиля не могут нанести достаточно мощный удар по Ирану, чьи некоторые ядерные объекты находятся глубоко под землей. Дело даже не в дозаправке в воздухе, хотя и эта проблема называется очень сложной. Так, Алон Пинкас, бывший советник по внешней политике премьер-министра Эхуда Барака и признанный эксперт, многократно говорил, что челночные полеты иранскую ядерную проблему не решат. Бомбить нужно долго и с небольшого расстояния.

17 декабря ряд первых лиц США призвал Байдена предпринять ограниченные военные шаги, чтобы остановить быстрое продвижение Ирана к созданию ядерной бомбы. Произошло это после того, как переговоры в Вене были приостановлены без новой даты возобновления. В частности, советник по нацбезопасности Салливан затем признал: «Все идет не очень хорошо в том смысле, что у нас еще нет пути назад - к сделке 2015 года».

Центральным командованием США, вероятно, уже совместно с союзниками по НАТО и “другими партнерами”, прорабатываются удары с воздуха по укрепленным целям, в том числе для подавления иранских ракетных комплексов возмездия. Пока, только в учениях, тем не менее, речь идет как минимум о давлении, и, как максимум, о подготовке к реальной войне.

«Также важно было бы предоставить как местным союзникам и партнерам, так и американским объектам и активам в регионе усиленные оборонительные возможности для противодействия любым ответным действиям, которые Иран может предпринять»,- говорится в заявлении Роберта Сатлоффа, возглавляющего Вашингтонский институт по Ближнему Востоку и являющегося сегодня главным экспертом Белого дома по иранской проблематике.

Байден получил от МАГАТЭ «пробирку Пауэлла» в виде четырех доказательств “несоблюдения Ираном” ядерной сделки. Три из них находятся в Туркуазабаде, Варамине и Мариване. А четвертое - самое главное - заключается в том, что уже в названной Туркуазабаде, небольшой деревне на севере Ирана недалеко от Каспийского моря, хранятся еще и незадекларированные расщепляющие материалы, а также основные узлы якобы готовых иранских атомных бомб в количестве трех штук.

Здесь же располагается элитный гарнизон Имама Али, который контролируется Иранской революционной гвардией, тогда как объект в Мариване, расположенном в курдском регионе на западе, обозначен как полигон для испытаний атомной бомбы. То есть совсем рядом с Азербайджаном. Поэтому ответ на вопрос, кто это такие “партнеры”, без которых воздушный удар по ИРИ фактически невозможен, напрашивается сам.