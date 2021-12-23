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2 часа назад

Путин назвал неприемлемым решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Решение США о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине является ошибочным и неприемлемым. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Путин назвал неприемлемым решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
Фото: ТАССТАСС

США, Канада, Австралия и Великобритания в декабре объявили о дипломатическом бойкоте предстоящей Олимпиады в Пекине, свое решение они объяснили систематическим нарушением прав человека в Китае.

"Это решение неприемлемое и ошибочное. Я разговаривал с одним из бывших президентов США, и он мне сказал, что блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве были большой ошибкой в том числе и США, но США продолжают наступать на те же грабли. Чем это вызвано? Попытками сдержать развитие КНР", - заявил Путин.

Спорт должен объединять людей, а не создавать проблемы между народами и государствами, заявил Путин.

"Спорт, как и искусство, должны объединять людей. И когда спорт лишают основной его ценности, наносится ущерб всему мировому сообществу. Поддержания отношения между странами ликвидируются - это ошибка", - сказал Путин.

Конфликты,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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