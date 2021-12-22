Белый дом заявил, что США ожидают продолжения дипломатического взаимодействия с Россией

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Власти США считают хорошим признаком наличие дипломатического взаимодействия между Вашингтоном и Москвой, ожидают его продолжения. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее попросили прокомментировать слова российского президента Владимира Путина о том, что ответственность за нынешнюю напряженность в Европе лежит на плечах Запада, а также о готовности Москвы к ответным мерам. "До какой степени [Вашингтон] обеспокоен этими комментариями, и считает ли администрация, что угроза потенциального вторжения [России на Украину] уменьшилась за последние недели?" - спросил Псаки один из журналистов.

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"Хорошим признаком является то, что есть открытая линия дипломатической дискуссии и взаимодействия, которое идет. Мы ожидаем, что это будет продолжаться. Мы надеемся, что это будет продолжаться", - ответила она.

"Что касается комментариев, я напомню вам, что у президента Путина своя аудитория, это не США или люди, которые живут здесь <...>. НАТО - это оборонительный союз. У нас нет агрессивных намерений в отношении России. Их нет ни у США, ни у партнеров по НАТО. Безусловно, агрессия, которую мы видели на границе с Украиной, а также агрессивная риторика исходят с одной стороны", - добавила Псаки.

Путин, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, указал на то, что нынешняя напряженность в Европе - это вина Запада. Российский лидер напомнил о действиях США и НАТО, которые предпринимались в 1990-х годах и в дальнейшем. "На каждом шаге Россия вынуждена была как-то отвечать. На каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, ухудшалась, ухудшалась, деградировала и деградировала. <...> Вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать, потому что не можем допустить развития ситуации, о которой я сказал", - констатировал президент РФ. Он также заявил, что, "в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег", Москва будет "предпринимать адекватные военно-технические меры".