Путин и премьер Люксембурга обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и миграционный кризис

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, они обсудили в том числе миграционный кризис и ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждены вопросы, связанные с перспективами урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также миграционная ситуация на границах Белоруссии со странами Евросоюза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент России, в частности, "дал принципиальную оценку деструктивных действий Киева, которые привели к тупику в переговорном процессе по разрешению внутриукраинского кризиса". "Подчеркнута необходимость полного и безусловного выполнения украинскими властями минского "Комплекса мер", - указали в Кремле.

Там добавили, что разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны.