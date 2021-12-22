Forbes: российские "Калибры" угрожают обороноспособности Украины в Черном море

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В случае войны между Россией и Украиной последней придётся столкнутся в Чёрном море с ракетами «Калибр», которым Киев вряд ли сможет что-либо противопоставить. Об этом в материале для журнала Forbes написал Дэвид Экс.

По мнению автора материала, если Россия осуществит скрытую угрозу и начнёт войну против Украины, новый фронт откроется на море. При этом влияние сражений на море может тянуться далеко вглубь материка.

Некоторые украинские лидеры даже могут оказаться под обстрелом. Эта леденящая душу перспектива объясняется тем, что Россия быстро модернизирует свой Черноморский флот, — пояснил Экс.

Он подчеркнул, что РФ в настоящее время активно занимается постройкой новых кораблей, подводных лодок и ракет «Калибр», способных преодолевать многие сотни километров. Автор Forbes называет именно их самыми главными в ряду модернизаций. Экс напомнил, что в 2014 году российский черноморский флот был «по-настоящему слабым» и состоял из кораблей преимущественно советской постройки. Однако после присоединения Крыма произошла радикальная модернизация.

Сегодня треть кораблей флота способны выпускать ракеты «Калибр». Для помощи в запуске ракет используются беспилотники и пилотируемые самолёты-разведчики, — отмечает автор.

По его словам, потенциал украинских вооружённых сил для отражения атак с моря весьма ограничен. Киев покупает новые противокорабельные ракеты наземного базирования и беспилотники Bayraktar TB2, помогающие обнаруживать цели, однако наступательный потенциал российского флота растёт быстрее и эффективнее.