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1 час назад

Украине предрекли «леденящую душу» перспективу в случае войны с Россией

Обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс предрек Украине «леденящую душу» перспективу в случае войны с Россией. По его словам, в этом случае украинские войска столкнутся с российскими ракетами «Калибр» в Черном море.

Украине предрекли «леденящую душу» перспективу в случае войны с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если Россия осуществит свою скрытую угрозу и развернет войну против Украины, ожидайте, что новый фронт откроется… на море. Влияние морских сражений может тянуться далеко вглубь материка. Некоторые украинские лидеры даже могут оказаться под обстрелом», — указал автор материала.

Экс добавил, что российский флот претерпел значительную модернизацию с 2014 года, активно строятся новые корабли, подводные лодки и ракеты «Калибр», способные преодолевать не одну сотню километров.

Обозреватель приводит мнение британских экспертов Сидхарта Каушала и Сэма Крэнни-Эванса. Они отметили значительную рекапитализацию черноморского флота. Он был слаб до вхождения Крыма в состав России, но за прошедшие семь лет радикально преобразился.

По словам Экса, треть кораблей способны запускать «Калибры», кроме того, используются беспилотники и пилотируемые самолеты-разведчики. В то же время потенциал Украины в предотвращении атак с моря ограничен, несмотря на закупки новых противокорабельных ракет и турецких дронов Bayraktar TB2. Наступательные возможности российского флота растут быстрее, чем оборонительные — украинского, заключил автор.

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» предсказала, что желание Украины вступить в НАТО может привести к катастрофе. Там отметили, что сегодня из-за крайнего обострения противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом становится абсолютно ясно, что курс страны на вступление в НАТО является политической ошибкой.

Конфликты,В мире,НАТО,Forbes,
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