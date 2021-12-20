В Германии грузовик врезался в колонну военных машин США

В федеральной земле Бавария на юго-востоке Германии на трассе А3 Пассау — Нюрнберг грузовик врезался в колонну из четырех военных машин США. Два автомобиля загорелись. Восемь человек, включая американских военнослужащих, госпитализировали.

Фото: Daily Storm Daily Storm

«Грузовик въехал в колонну, которая стояла с несколькими танкерами на обочине. Согласно первоначальным данным, восемь человек были госпитализированы с отравлением угарным газом», — говорится в сообщении Баварского радио.

Радиостанция сообщает, что водитель «со всей силы протаранил военную технику», о его состоянии ничего неизвестно. В грузовике были опилки. Трасса А3 сейчас закрыта в обоих направлениях из-за тушения пожара.