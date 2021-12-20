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4 часа назад

В Германии грузовик врезался в колонну военных машин США

В федеральной земле Бавария на юго-востоке Германии на трассе А3 Пассау — Нюрнберг грузовик врезался в колонну из четырех военных машин США. Два автомобиля загорелись. Восемь человек, включая американских военнослужащих, госпитализировали.

В Германии грузовик врезался в колонну военных машин США
Фото: Daily StormDaily Storm

«Грузовик въехал в колонну, которая стояла с несколькими танкерами на обочине. Согласно первоначальным данным, восемь человек были госпитализированы с отравлением угарным газом», — говорится в сообщении Баварского радио.

Радиостанция сообщает, что водитель «со всей силы протаранил военную технику», о его состоянии ничего неизвестно. В грузовике были опилки. Трасса А3 сейчас закрыта в обоих направлениях из-за тушения пожара.

18 декабря глава Госавтоинспекции Москвы Александр Быков рассказал, что представители ведомства подписались в социальных сетях на блогеров-лихачей, чтобы следить за их публикациями.

Конфликты,Александр Быков,ГИБДД,
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