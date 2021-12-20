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3 часа назад

В МИД России оценили возможность отказа США от предложений по безопасности

Замглавы МИД России Сергей Рябков отрицательно оценил возможность отказа США от российских предложений по гарантиям безопасности. Об этом пишет «Интерфакс».

В МИД России оценили возможность отказа США от предложений по безопасности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам дипломата, вместо отказа от Вашингтона стоит ждать различных условий, которыми американская сторона обставит свое согласие. «Будет попытка обставить своё согласие разного рода пожеланиями, условиями, разного рода дополнительными идеями, просто чтобы перекинуть мяч на нашу сторону», — заявил Рябков.

Таким образом замглавы МИД России ответил на вопрос о том, может ли отказ США от российской инициативы повлиять на потенциальный контакт между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом. Рябков отметил, что предложение дополнительных условий будет естественным шагом Вашингтона.

Кроме того, Рябков потребовал от США дать немедленный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности, так как ситуация, по его словам, может ухудшиться. Дипломат отметил, что Соединенные Штаты буду тянуть с рассмотрением вопроса и «попытаются перевести все это в вялотекущий процесс».

Конфликты,Сергей Рябков,Джозеф Байден,Владимир Путин,МИД,Интерфакс,
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