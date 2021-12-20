Рябков заявил, что США пока не ответили на предложения России по гарантиям безопасности

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Вашингтон пока не отреагировал на российские предложения по гарантиям безопасности, Москва ждет ответа. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет, пока не ответили, мы ждем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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"Пока мы видим только всякие публичные высказывания, в основном представителей не США, но это тоже имеет значение. Главное, конечно, посмотреть, что нам скажут из Вашингтона", - добавил замминистра.

Рябков, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что Россия исходит из того, что контакты по гарантиям безопасности должны вестись в двустороннем формате с США.

"Мы приняли к сведению, будем смотреть, - сказал он, комментируя заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о необходимости обязательного участия Евросоюза в дискуссиях о гарантиях безопасности. - Я подтверждаю то, что произносилось с нашей стороны на прошлой неделе: мы предлагаем именно США и именно двусторонние переговоры вести на эту тему. Что касается других форматов, то пожелания тех или иных фигур, представителей тех или иных структур, конечно, мы принимаем к сведению, но это не означает, что мы меняем свою позицию. Мы продолжаем выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с Вашингтоном".

По словам Рябкова, Вашингтон вряд ли откажется от переговоров с Москвой по гарантиям безопасности, но постарается обставить их условиями и затянуть процесс.

"Давайте посмотрим, будет ли отказ, - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. - Я думаю, честно говоря, [что] отказа как такового не будет, а будет попытка обставить свое согласие разного рода пожеланиями, условиями, разного рода дополнительными идеями. Просто чтобы перекинуть мяч на нашу сторону. Это было бы с тех позиций, которые занимают американцы, естественным ходом".

"Я думаю, что они постараются перевести все это в такой вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, потому что ситуация очень тяжелая, острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, поэтому мы не можем медлить, мы готовы сразу приступить к этим переговорам, - подчеркнул Рябков. - Американцы, наверное, будут пытаться обставить это дополнительными условиями, некими дополнительными какими-то требованиями, говорить о разных форматах. В общем, будем смотреть".

Отношения РФ и США

Рябков заявил, что отношения РФ и США будут улучшаться, если Вашингтон начнет переговоры по гарантиям безопасности. "Если они пойдут навстречу нам по нашим требованиям и запустят переговоры по двум проектам соглашений, которые у них есть, я думаю, мы продвинемся по этому направлению", - сказал он.

В пятницу были распространены проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Данные проекты документов были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять Рябков.

Консультации по визовым вопросам

Рябков, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что российско-американские консультации по визовым вопросам вряд ли состоятся до конца года.

"Я думаю, что это [консультации по вопросам виз до конца уходящего года] уже невозможно, с учетом того, что сегодня 20 декабря, - сказал он. - Никаких признаков готовности США хотя бы минимально скорректировать позиции по ключевым вопросам, которые мы им неоднородно говорили, нет".

По словам Рябкова, пока с американской стороны идет лишь "косметика и украшательство своей позиции". "Расцениваем это именно так, поэтому уже в новом году будем смотреть, что возможно, а что нет", - добавил замглавы МИД.

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в частности приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам также значительно замедлилась. С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе: его штат был укомплектован 120 сотрудниками.

Доступ к дипсобственности

Кроме того, Рябков заявил, что США продолжают отказывать РФ в доступе к дипсобственности и пока не ответили на запросы по этому поводу.

"В сущности нет никаких сдвигов, нам продолжают отказывать в доступе на наши объекты. Мы будем дальше продолжать добиваться от США выполнения обязательств в рамках Венской конвенции", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о реакции США на запросы РФ о возврате дипсобственности.

В 2017 году власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне (оба в госсобственности) и его отделение в Нью-Йорке (арендуемое помещение). РФ расценила захват дипломатической собственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. В 2018 году Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность).

Мораторий на РСМД

Рябков заявил, что решение Вашингтона по предложенным Россией проектам соглашений в сфере гарантий безопасности не обусловливает напрямую позицию Москвы по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Отвечая на вопрос, как изменится позиция России по мораторию на размещение РСМД в случае отказа Вашингтона от предложенных Москвой проектов соглашений по гарантиям безопасности, замминистра отметил, что "одно с другим не связано".