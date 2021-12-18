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18 декабря

Антонов назвал недобросовестной конкуренцией угрозы в адрес "Северного потока - 2"

Угрозы США в адрес участников строительства газопровода "Северный поток - 2" являются недобросовестной конкуренцией. Об этом в интервью американскому еженедельнику Newsweek заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. "Множество раз говорилось, что этот газопровод является исключительно коммерческим проектом. Санкции и другие угрозы в адрес участников данного консорциума используются в целях недобросовестной конкуренции", - подчеркнул он. По его словам, Москва доказала, что является надежным партнеров в вопросе поставок энергоресурсов и никогда "не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления или для достижения тех так называемых конъюнктурных целей, которые нам приписывают". "Северный поток - 2" представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии - от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники. По оценке главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если "Северный поток - 2" будет запущен.

Антонов назвал недобросовестной конкуренцией угрозы в адрес "Северного потока - 2"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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