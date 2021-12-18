В Германии назвали «Северный поток — 2» геополитической ошибкой

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2» было геополитической ошибкой. Он обратил внимание, что раньше все страны Евросоюза, кроме Германии и Австрии, были против новой топливной магистрали.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Теперь трубопровод построен. Вопрос о том, может ли он быть запущен, открыт», — заключил министр в беседе с журналистами.

Хабек добавил, что вопрос запуска трубопровода придётся решить, основываясь на европейском и национальном законодательстве. Он не стал отвечать на вопрос, что случится, если Россия «снова нарушит территориальную целостность Украины и произойдёт эскалация».

В середине ноября Германия приостановила сертификацию компании Nord Stream 2 AG из-за противоречий с законами страны. Работа возобновится только после того, как оператор проекта создаст дочернюю компанию, которая будет управлять немецкой частью трубы.