МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности

МИД РФ опубликовал на своем официальном портале проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Соглашение между Россией и государствами-членами Организации Североатлантического договора (НАТО) составлено на русском, английском и французском языках. Их тексты при этом имеют одинаковую силу. Отмечается, что документ вступит в силу с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии на обязательность от более чем половины подписавших его стран. Если же государство передаст такое уведомление позднее, то документ вступит в силу с даты его подачи.Любой участник соглашения также может из него выйти. Однако для этого необходимо направить депозитарию соответствующее уведомление. Через 30 дней с момента получения уведомления действие договора прекратится.Представлен министерством иностранных дел и проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности. Договор вступит в силу с даты получения письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых для его реализации внутригосударственных процедур. Составлен документ на русском и английском языках, и, как и в случае с соглашением с НАТО, оба текста имеют одинаковую силу.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры для выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет "красной линией" для России.