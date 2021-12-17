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6 часов назад

В МИД назвали упущенной возможностью вопрос о членстве России в НАТО

Вопрос о членстве России в НАТО — это упущенная возможность для альянса. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время брифинга, транслируемого в Twitter внешнеполитического ведомства.

В МИД назвали упущенной возможностью вопрос о членстве России в НАТО
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На том же брифинге дипломат призвал Соединенные штаты серьезно отнестись к предложениям российской стороны по обеспечению безопасности, переданным американской стороне во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву. Он подчеркнул, что указанные соглашения не были составлены по принципу меню.

Ранее МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО с предложениями в сфере безопасности. В документах указывается на необходимость предотвращения опасной военной деятельности со стороны России и стран альянса, что позволило бы уменьшить вероятность военных инцидентов.

Вступление России в НАТО стало серьезно рассматриваться после распада СССР. В 2000, незадолго до президентских выборов, на тот момент и.о. президента России Владимир Путин заявил, что не исключает членства РФ в НАТО на условиях полноправного партнерства. В том же интервью российский лидер отметил, что не может представить Россию изолированной от Европы.

Конфликты,Карен Донфрид,Сергей Рябков,Владимир Путин,НАТО,МИД,
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