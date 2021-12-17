РФ предложила США отказаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в опасной близости друг от друга

Россия предложила США отказаться от полетов тяжелых бомбардировщиков вне их воздушного пространства, что следует из проекта договора о гарантиях безопасности, опубликованного на сайте Министерства иностранных дел РФ .

«Стороны воздерживаются от полетов тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных или для неядерных вооружений, и нахождения надводных боевых кораблей всех классов, в том числе в рамках союзов, коалиций и организаций, в районах, соответственно, вне национального воздушного пространства и вне национальных территориальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны», - говорится в сообщении.