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4 часа назад

Евросоюз единогласно проголосовал за продление санкций против России

Лидеры стран Евросоюза единогласно выступили за продление экономических санкций против России. Об этом у себя в твиттере написал глава Европейского совета Шарль Мишель. Речь идёт ограничениях, введённых, начиная с 2014 года из-за Крыма и ситуации на востоке Украины. Мишель заявил, что Россию ждут «тяжёлые последствия», если она «предпримет дальнейшие военные действия против Украины». «Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнять свою часть сделки и придерживаться минских договорённостей», — заявил председатель Евросовета. В ходе заседания Европейский совет принял резолюцию, в которой призвал Россию «снизить напряжённость, вызванную наращиванием военной мощи вдоль её границы с Украиной и агрессивной риторикой». ЕС вновь заявил о «своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины». Санкции, введённые в 2014 году, ограничивают доступ к европейским рынкам для российских государственных банков, устанавливают эмбарго на продажу оружия, запрещают экспорт в РФ продукции двойного назначения, а также огранивают доступ к технологиям в области нефтедобычи. Кроме того, после событий 2014 года санкции ввели против некоторых российских физических и юридических лиц. Ранее на тему возможного военного конфликта России и Украины высказался председатель правления «Сбера» Герман Греф. Он заявил , что не считает серьёзным риск такого конфликта, назвав сообщения об этом «большой пиар-войной». Фото: кадр из видео / Charles Michel

Евросоюз единогласно проголосовал за продление санкций против России
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
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