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17 декабря

У 79-летнего Джо Байдена разыгрался аппетит: президент США намерен удержать власть в своих руках

У 79-летнего Джо Байдена разыгрался аппетит: президент США намерен удержать власть в своих руках
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

79-летний президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок. Известно, что он попытает удачу вместе с действующим вице-президентом страны Камалой Харис.

О планах первого лица государства на 2024 год рассказала заместитель пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом она не стала уточнять, действительно ли «правая рука» Байдена Харис собирается последовать его примеру, ограничившись ответом об амбициях текущего лидера Штатов, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось о том, как в действительности жители США относятся к Байдену. Особенно после трагедии.

Конфликты,Второй срок,Джозеф Байден,Администрация США,ИТАР-ТАСС,
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