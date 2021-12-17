У 79-летнего Джо Байдена разыгрался аппетит: президент США намерен удержать власть в своих руках

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79-летний президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок. Известно, что он попытает удачу вместе с действующим вице-президентом страны Камалой Харис.

О планах первого лица государства на 2024 год рассказала заместитель пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом она не стала уточнять, действительно ли «правая рука» Байдена Харис собирается последовать его примеру, ограничившись ответом об амбициях текущего лидера Штатов, передаёт ТАСС.