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9 часов назад

Кулеба заявил о переговорах по отключению России от SWIFT

Западные страны разрабатывают ряд санкций против России на случай агрессии против Украины, в том числе возможность отключения от международной банковской системы совершения платежей SWIFT, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Bloomberg: Запад назвал проблематичным отключение России от SWIFT в рамках санкций
Фото: RT на русскомRT на русском

Кулеба заявил об этом эфире телеканала CNBC.

По его словам, речь идёт главным образом об экономических санкциях.

«И, конечно,«ядерный вариант», который вызывает наибольшие дебаты — отключение России от системы SWIFT», — сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США подталкивают Евросоюз к введению санкций в сфере энергетики и банковского сектора против России из-за действий вокруг Украины.

По данным агентства, страны Запада считают проблематичным отключение России от международной межбанковской системы SWIFT в рамках санкций.

Конфликты,Санкции,Дмитрий Кулеба,МИД,ЕС,Bloomberg,
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