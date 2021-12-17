Bloomberg: Запад назвал проблематичным отключение России от SWIFT в рамках санкций

Западные страны разрабатывают ряд санкций против России на случай агрессии против Украины, в том числе возможность отключения от международной банковской системы совершения платежей SWIFT, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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Кулеба заявил об этом эфире телеканала CNBC.

По его словам, речь идёт главным образом об экономических санкциях.

«И, конечно,«ядерный вариант», который вызывает наибольшие дебаты — отключение России от системы SWIFT», — сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США подталкивают Евросоюз к введению санкций в сфере энергетики и банковского сектора против России из-за действий вокруг Украины.