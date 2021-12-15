В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
3 часа назад

Греф назвал слухи о возможном "вторжении" России на Украину большой пиар-войной

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Слухи о возможном "вторжении" России на Украину выглядят как большая пиар-война, такая политика со стороны США вызывает удивление. Такое мнение озвучил глава Сбербанка Герман Греф.

"Вы знаете, могу только сказать, как это видится из России. Серьезность российского вторжения в Украину видно только из Соединенных Штатов Америки. Из России она не видна, не чувствуется, и мы все это не рассматриваем как серьезный риск. Я бы сказал, мы видим это как большую пиар-войну. Пока у меня нет каких-то ощущений, что в нашем регионе может что-то такое серьезное произойти", - сказал Греф.

Он подчеркнул, что такая последовательная пиар-политика со стороны США вызывает удивление в России.

"Не знаю, что за этим стоит. Что-то, наверное, стоит, но точно не реальное положение дел. В России мы не чувствуем никакой напряженности и не видим каких-то серьезных обострений с российской стороны этих тем", - сказал Греф.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу.

Конфликты,Герман Греф,Дмитрий Песков,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители