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5 часов назад

На консультациях в Джакарте обсудили сотрудничество РФ и Индонезии в борьбе с терроризмом

ДЖАКАРТА, 14 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев и министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд провели в Джакарте консультации по безопасности. Во встрече принимали участие представители военных ведомств, спецслужб, служб финансового мониторинга, правоохранительных органов и министерств юстиции двух стран, сообщает во вторник пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Подробно обсуждены вопросы взаимодействия России и Индонезии по вопросам обеспечения национальной, региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече были рассмотрены в том числе "перспективы сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью, противодействия терроризму и экстремизму". "В центре внимания также находились темы борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма", - указали в СБ РФ.

Там добавили, что стороны наметили пути расширения военного и военно-технического сотрудничества, а также взаимодействия в вопросах нормативно-правового регулирования и в обеспечении международной информационной безопасности. Состоялся обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и другим темам, представляющим взаимный интерес. Делегации отметили твердый настрой на всестороннее углубление российско-индонезийских отношений.

"Подводя итоги консультаций, Патрушев отметил, что Индонезия является одним из ведущих партнеров России в АТР, двум странам удается поддерживать положительную динамику политического диалога, укреплять контакты в области обороны и безопасности, торгово-экономической и гуманитарной сферах", - сообщили в российском Совбезе.

Конфликты,Николай Патрушев,Сбербанк России,Совет безопасности РФ,МВД,ИТАР-ТАСС,
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