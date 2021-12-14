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1 час назад

Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Финляндии

Президенты Финляндии и России Саули Ниинисте и Владимир Путин обсудили ситуацию на Украине, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канцелярию финского лидера. Отмечается, что Ниинисте выразил обеспокоенность из-за напряженной ситуации, которая сложилась вокруг Украины. "Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность по поводу напряженной ситуации и подчеркнул необходимость поиска дипломатического решения", - отметили в канцелярии. Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы государств и правительств ЕС обсудят на саммите 16 декабря возможные действия сообщества в координации с США в случае "агрессии России против Украины". До этого дипломат заявил, что Евросоюз ведет работу, чтобы избежать кризиса из-за ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что "при любом развитии событий ЕС будет твердо стоять за Украину", даже в случае вооруженного нападения. Боррель рассказал, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча со странами Восточного партнерства, на которой Евросоюз "подчеркнет твердую поддержку Украины".

Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Финляндии
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Безопасность,Саммит,Жозеп Боррель,Владимир Путин,ЕС,РИА Новости,
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