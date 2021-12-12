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3 часа назад

Главы МИД стран «Большой семерки» предупредили РФ о последствиях «вторжения» на Украину

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, заявили, что в случае возможного вторжения России на Украину РФ столкнется с серьезными последствиями и будет вынуждена «заплатить высокую цену».

Главы МИД стран «Большой семерки» предупредили РФ о последствиях «вторжения» на Украину
Фото: Daily StormDaily Storm

«У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену», — цитирует ТАСС черновой вариант коммюнике глав МИД стран «Большой семерки».

«Мы по-прежнему твердо придерживаемся мнения, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником», — указано в заявлении.

Отмечается, что министры призвали Москву к «снижению напряженности на российско-украинской границе», «приверженности международным обязательствам в плане транспарентности военной активности», а также к переговорам посредством дипломатии. 

Американский президент Джо Байден ранее сообщил, что США никогда не планировали отправлять свои войска на Украину в случае якобы российской агрессии. При этом он подчеркнул, что при вторжении России силы и техника будут переброшены в соседние с Украиной страны, которые являются членами Североатлантического альянса.

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Конфликты,Джозеф Байден,НАТО,МИД,ИТАР-ТАСС,
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