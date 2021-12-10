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10 декабря

Медведчук считает, что Украине не по дороге с НАТО

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Вступление Украины в НАТО станет плацдармом для противостояния Североатлантического альянса, России и других стран. Об этом заявил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в пятницу в интервью телеканалу UkrLife.

Медведчук считает, что Украине не по дороге с НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С НАТО нам не по дороге, НАТО усугубит ситуацию и так достаточно критическую в вопросах экономики, и социальной сферы, и политики. Нейтральный статус, который уже провозглашался на Украине, должен продолжить существовать, и нам надо его развивать", - сказал он.

Политик считает, что в противном случае Украина станет разменной монетой, а территория страны - плацдармом для противостояния НАТО, России и других стран. "Мы должны категорически сделать все для того, чтобы Украина не стала членом НАТО", - подчеркнул политик.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны по-прежнему прилагают все усилия, чтобы присоединиться к НАТО.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления государства в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Страна также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

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