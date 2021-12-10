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4 часа назад

В МИД РФ заявили, что Россия и Запад подошли к критической черте

Российский МИД призвал западные страны к диалогу по гарантиям безопасности, отметив, что отношения между партнерами деградируют и в настоящее время "подошли к критической черте". Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ заявили, что Россия и Запад подошли к критической черте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Отмечаем выраженную Президентом США Дж.Байденом готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации. Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что отказ США и других стран НАТО от размещения ударных систем вооружений на территории граничащих с Россией стран должен быть закреплен юридически.

Ранее в ведомстве предостерегли от "втягивания" Украины в НАТО, так как это может привести к размещению в стране ударных ракетных комплексов с минимальным временем подлета к России.

Дипломаты отметили, что "безответственное поведение" западных стран угрожает безопасности России и может привести к масштабному военному конфликту в Европе.

Конфликты,НАТО,МИД,
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