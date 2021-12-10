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10 часов назад

Судоходство в Керченском проливе восстановили в штатном режиме

Судоходство в Керчь-Еникальском канале происходит в штатном режиме, сообщили в минтрансе республики Крым.

«Керчь-Еникальский канал работает в штатном режиме», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Накануне ФСБ сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. Позже направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы российских пограничников.

В Центре общественных связей ФСБ обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.

Конфликты,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,ФСБ,РИА Новости,
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